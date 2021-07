Lions Club Valle dei Templi, è Maria Assunta Iacona il nuovo presidente

E’ la professoressa Maria Assunta Iacona la nuova Presidente del Lions Club Valle dei Templi, il dinamico e giovane club service agrigentino nato soltanto due anni fa, ma molto presente sul territorio. Nelle ultime ore il nuovo Presidente Iacona si è insediata e ha annunciato che il prossimo 25 luglio si svolgerà la cerimonia del passaggio della campana e l’ apertura dell’anno sociale 2021-2022 in cui illustrerà il programma, che già si preannuncia molto intenso, del nuovo anno sociale. Laureata in pedagogia, docente di lettere negli istituti superiori, la professoressa Iacona è esperta in didattica, valutazione e inclusione. Su questi temi ha pubblicato articoli scientifici in riviste internazionali. Succede a Mariella Antinoro che assume l’incarico di Past Presidente. Vice Presidente, Francesco Pira; Segretario, Gaetano Salemi; Tesoriere, Antonella Monreale; Cerimoniere, Giovanna Siracusa; Censore, Sandra Urso.

“Con umiltà e passione – ha commentato la Presidente Iacona – assumo questo incarico consapevole di essere alla guida di un Club che è capace di incidere con azioni concrete a sostegno della nostra comunità. Ringrazio i soci per avermi eletto affidandomi una grande responsabilità. Siamo già al lavoro con il mio staff per definire il programma dell’Anno Sociale 21/22 che presenterò il prossimo 25 luglio”.