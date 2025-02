Il Comune di Agrigento ha siglato un protocollo d’intesa con il Lions Club Distretto 108YB Sicilia, rappresentato dal Governatore Prof. Dott. Mario Palmisciano. L’obiettivo principale di questa collaborazione è promuovere la cultura dell’affido familiare sul territorio agrigentino attraverso iniziative congiunte e campagne di sensibilizzazione.

L’affido familiare rappresenta una risposta concreta e temporanea alle situazioni in cui le famiglie di origine non possono garantire un ambiente adeguato per la crescita dei minori. Questo istituto giuridico, disciplinato dalla legge 184/1983, mira a tutelare il diritto del minore a vivere in un contesto familiare sano e protettivo.

Il protocollo prevede diverse azioni chiave, tra cui l’intensificazione della cooperazione tra le istituzioni locali e il Lions Club per fornire risposte efficaci a favore dell’affido familiare. Si punta, inoltre, a implementare sinergie operative rispettando le specificità istituzionali e le competenze professionali di ciascuna parte, al fine di garantire un supporto concreto alle famiglie affidatarie e ai minori coinvolti.

In Sicilia, l’affido familiare assume un ruolo cruciale nel sistema di protezione dei minori. Secondo dati recenti, il tasso di affidamenti familiari nella regione è di 1,6 ogni mille residenti di età compresa tra 0 e 17 anni, leggermente superiore alla media nazionale di 1,5. Tuttavia, la percentuale di minori stranieri in affido familiare è del 5,1%, significativamente inferiore alla media italiana del 18,9%.

Questi numeri evidenziano la necessità di potenziare le iniziative volte a promuovere l’affido familiare, specialmente per i minori stranieri, garantendo loro un ambiente familiare accogliente e solidale.

Il Lions Club Distretto 108YB Sicilia ha da sempre mostrato un forte impegno nel sociale, promuovendo progetti e iniziative a sostegno delle comunità locali. La collaborazione con il Comune di Agrigento per diffondere la cultura dell’affido familiare rappresenta un ulteriore passo in questa direzione.

Attraverso campagne informative, eventi e workshop, il Lions Club mira a sensibilizzare la cittadinanza sull’importanza dell’affido familiare, incoraggiando nuove famiglie a offrire il proprio supporto ai minori in difficoltà.

L’affido familiare è un atto di grande generosità che richiede dedizione e impegno. È fondamentale che le famiglie affidatarie ricevano un adeguato supporto durante tutto il percorso, attraverso servizi di formazione, consulenza e sostegno psicologico.

La convenzione tra il Comune di Agrigento e il Lions Club prevede la realizzazione di progetti congiunti per offrire supporto concreto alle famiglie affidatarie, garantendo loro gli strumenti necessari per affrontare le sfide quotidiane legate all’accoglienza di un minore.

La collaborazione tra istituzioni pubbliche e associazioni del terzo settore, come quella tra il Comune di Agrigento e il Lions Club Distretto 108YB Sicilia, rappresenta un modello virtuoso di intervento a favore dei minori in difficoltà. Promuovere la cultura dell’affido familiare e sostenere le famiglie affidatarie sono passi fondamentali per garantire ad ogni bambino il diritto di crescere in un ambiente sicuro e amorevole.

È auspicabile che iniziative simili possano diffondersi in tutta la regione, creando una rete solidale di solidarietà e supporto per i minori e le famiglie coinvolte nell’affido familiare.

