La Giunta Comunale di Agrigento ha approvato il Progetto di Fattibilità Tecnico-Economica (PFTE) per la riqualificazione del quartiere Santa Croce , un’iniziativa finanziata con 10 milioni di euro nell’ambito della Missione 5 del PNRR (Inclusione e Coesione) . Il progetto punta a rigenerare lo spazio pubblico , ridurre il degrado ambientale e sociale e favorire una maggiore coesione tra i residenti.

Dopo un iter di analisi e verifiche tecniche, il piano ha ottenuto le approvazioni necessarie e la delibera è ora immediatamente esecutiva , consentendo l’avvio delle procedure di gara e l’affidamento dei lavori. Si tratta di un’opportunità significativa per trasformare un’area con criticità sociale in uno spazio più vivibile e moderno, migliorando la qualità della vita dei cittadini.

L’intervento nasce dalla necessità di riqualificare una zona urbana con problematiche legate al degrado edilizio e sociale . Il progetto mira a migliorare lo spazio pubblico , valorizzando gli spazi verdi, implementando nuove infrastrutture urbane e potenziando i servizi per i residenti.

Uno degli obiettivi chiave è incrementare la sicurezza e il senso di appartenenza alla comunità , contrastando l’emarginazione sociale attraverso il recupero di aree oggi poco sfruttate o degradate. L’iniziativa prevede anche il coinvolgimento di professionisti qualificati , tra cui architetti e ingegneri, per garantire un piano esecutivo ben strutturato e in linea con gli standard urbanistici moderni.

Il progetto di riqualificazione si inserisce nella Missione 5 del PNRR (Inclusione e Coesione) , un piano nazionale che punta a ridurre il divario sociale ed economico tra le diverse aree urbane del Paese. In particolare, gli interventi finanziati mirano a migliorare le condizioni di vita nelle periferie e nelle zone svantaggiate , promuovendo uno sviluppo equo e sostenibile.

L’inserimento del progetto nel Decreto del Consiglio dei Ministri del 30 dicembre 2021 tra quelli ammissibili al finanziamento ha rappresentato un passaggio decisivo, consentendo di ottenere le risorse necessarie per avviare la pianificazione esecutiva e la successiva realizzazione delle opere.

Il piano, proposto dal Settore VI del Comune di Agrigento , ha richiesto una serie di verifiche economiche e tecniche per accertarne la sostenibilità e la fattibilità.

Il budget di 10 milioni di euro coprirà un’ampia gamma di interventi, tra cui:

Ristrutturazione edilizia di edifici e spazi pubblici.

di edifici e spazi pubblici. Miglioramento delle aree verdi , con nuove piante e spazi ricreativi.

, con nuove piante e spazi ricreativi. Potenziamento dell’illuminazione pubblica , per migliorare sicurezza e vivibilità.

, per migliorare sicurezza e vivibilità. Realizzazione di nuove infrastrutture urbane , per garantire una maggiore accessibilità e fruibilità degli spazi.

L’iter di approvazione ha visto il coinvolgimento di diversi enti, tra cui la Soprintendenza ai Beni Culturali di Agrigento e l’ ASP di Agrigento , che hanno dato il loro via libera con alcune prescrizioni da rispettare.

Prima dell’approvazione definitiva, il progetto ha dovuto superare una serie di studi tecnici e verifiche preliminari , tra cui:

Analisi geologiche e idrogeologiche , per valutare la stabilità del terreno.

, per valutare la stabilità del terreno. Studi paesaggistici e archeologici , per garantire il rispetto del patrimonio culturale locale.

, per garantire il rispetto del patrimonio culturale locale. Verifica tecnico-economica affidata alla VPE Srl , società incaricata di certificare la fattibilità dell’intervento.

Una prima versione del piano aveva ricevuto un parere negativo dalla Soprintendenza ai Beni Culturali di Agrigento , che aveva sollevato alcune criticità legate alla tutela del patrimonio storico-artistico della zona. Dopo una revisione progettuale , il piano è stato aggiornato e infine approvato.

L’attuazione di questi interventi avrà un impatto significativo sulla comunità locale, favorendo:

Una maggiore sicurezza urbana , grazie a infrastrutture moderne e illuminazione efficiente.

, grazie a infrastrutture moderne e illuminazione efficiente. Un miglioramento della qualità della vita , con nuovi spazi verdi e aree pubbliche fruibili.

, con nuovi spazi verdi e aree pubbliche fruibili. Una crescita dell’attrattività del quartiere , con un potenziale incremento del valore degli immobili e delle attività commerciali locali.

Il coinvolgimento dei residenti sarà cruciale per il successo dell’iniziativa: la partecipazione attiva della comunità potrà contribuire a definire un modello di rigenerazione urbana condivisa e sostenibile .

Uno degli aspetti più rilevanti di questa delibera è la sua immediata esecutività , che consente al Comune di Agrigento di procedere con le gare d’appalto e l’assegnazione dei lavori senza ulteriori ritardi . Questo aspetto è particolarmente importante per rispettare le cadenze imposte dal PNRR , che richiedono una rapida attuazione dei progetti finanziati.

Nei prossimi mesi verranno avviate le procedure per l’individuazione delle imprese esecutrici e l’inizio effettivo dei lavori. L’obiettivo è garantire che tutti gli interventi siano completati nei tempi previsti , evitando il rischio di perdere i fondi stanziati.

La riqualificazione del quartiere Santa Croce potrebbe diventare un esempio virtuoso di rigenerazione urbana , un modello replicabile anche in altre zone di Agrigento che presentano criticità simili.

L’auspicio è che questo progetto non sia un caso isolato, ma un punto di partenza per una politica urbana più ampia, in grado di valorizzare il territorio e offrire nuove opportunità ai cittadini. La sinergia tra istituzioni, tecnici e comunità locali sarà determinante per garantire il successo di questa iniziativa e creare un quartiere più vivibile, inclusivo e attraente per tutti.

