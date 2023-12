Saranno i comici palermitani Antonio Pandolfo e Marco Manera i protagonisti dello spettacolo di cabaret “I due compari” in programma sabato 9 dicembre 2023 alle 21.00 al teatro Pirandello di Agrigento. L’iniziativa, organizzata dal Lions Club “Agrigento Valle dei templi” presieduto dal dottor Gioacchino Cimino e dal distretto 108Yb Sicilia presieduto dal Governatore Avv. Daniela Macaluso, avrà lo scopo di raccogliere fondi da destinare alla ricerca contro il cancro infantile.

“Tra i nostri service quello di sabato assume un’importanza particolare –ci dice il dott. Gioacchino Cimino- poiché le risate che susciteranno i due attori comici non saranno limitati a trascorrere una serata in allegria ma serviranno ad aiutare la LCIF e tanti bambini affetti da tumori. Ci sono ancora posti disponibili ed il nostro desiderio è quello di avere un sold out al “Pirandello” per concretizzare il massimo contributo”.

E’ possibile avere info sui biglietti chiamando i seguenti numeri: 3296528792 – 3519804340 – 3386320533