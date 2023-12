Sono state cinque tra associazioni e società ad aver presentato più proposte per il Capodanno 2024 in piazza Marconi. Il tempo per presentare le istanze è scaduto ieri, 5 dicembre. L’Amministrazione Comunale di Agrigento ha pubblicato, nei giorni scorsi, sull’Albo Pretorio on line, la Determina Dirigenziale del responsabile del settore, relativo ad un Avviso pubblico esplorativo “per l’acquisizione di proposte artistiche per l’esecuzione della manifestazione di Capodanno 2023/2024” dopo l’Atto di indirizzo da parte dell’assessore alla Cultura, Costantino Ciulla. Adesso, l’amministrazione comunale sta valutando per poi decidere, anche perché il tempo stringe. Il Comune ha a disposizione delle somme ma occorre valutare i costi delle varie proposte e il cachet dei vari artisti. Subito dopo la pubblicazione dell’avviso, era circolato un nome, quello del rapper italiano Clementino, conosciuto dai giovanissimi grazie al suo album d’esordio dal titolo “Napoli manicomio” e ai successi discografici che ne sono seguiti. Lo scorso anno lo show di Achille Lauro in piazza stazione e anni prima, sempre a Capodanno, Agrigento aveva ospitato l’esibizione del rapper Guè Pequeno.