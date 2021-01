L’intera Sicilia potrebbe diventare zona rossa

Tre nuove zone rosse in Sicilia. Sono i Comuni di Messina, Ramacca e Castel di Iudica. L’ordinanza firmata dal presidente della Regione Siciliana Nello Musumeci entrerà in vigore da domani, lunedì 11 gennaio. Ma non è escluso che l’intera Sicilia possa diventare zona rossa. Si dovrà attendere la prossima settimana per capire l’andamento dei numeri . Domani è in programma un vertice con i governatori, Anci e Upi, convocato dal ministro degli Affari regionali, Francesco Boccia, con all’ordine del giorno le misure per il nuovo Dpcm che entrerà in vigore il 16 gennaio. La Sicilia è la terza regione con il numero più alto di nuovi contagi da Coronavirus e con un tasso di positività al 17,6%.

Mentre a livello nazionale il tasso di positività rispetto ai nuovi casi si colloca all’11,6%.