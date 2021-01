Covid in Sicilia, bollettino 10 gennaio: sempre alto il numero dei nuovi infettati

E’ sempre alto il numero dei contagi da Covid-19 in Sicilia. In aumento anche i ricoverati in ospedale, e in terapia intensiva. Nelle ultime 24 ore registrati 1.733 nuovi positivi, a fronte di 8.736 tamponi effettuati. E ci sono stati altri 33 decessi. I dati emergono dall’ultimo bollettino del Ministero della Salute, aggiornato alle 15 di oggi, domenica 10 gennaio.

Sono 41.506 gli attuali positivi, di questi 1.265 sono i ricoverati in ospedale con sintomi, e 208 in terapia intensiva. In isolamento domiciliare ci sono 40.033 persone. I casi totali di Coronavirus in Sicilia dall’inizio dell’emergenza sanitaria del Coronavirus sono 108.055. I guariti sono 63.821, i decessi salgono a 2.728.

