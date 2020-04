l’Iniziativa sociale Io aiuto Agrigento, in collaborazione con diversi enti donano uova di Pasqua per allietare questo periodo.

Salvatore Falzone e Mauro Montante, promotori dell’iniziativa sociale #ioaiutoAgrigento, sono entusiasti dei risultati da subito riscontrati. “ E’ partita la macchina della solidarietà che ha come obiettivo comune il bene della nostra città e dei nostri cittadini. Siamo orgogliosi e fieri di riscontrare l’affetto e la disponibilità di tante aziende ma anche di tanti privati, che da ieri ci stanno inondando di chiamate per contribuire a tale iniziativa. Un ringraziamento particolare è per noi doveroso farlo alla Sig.ra Lanzini Margarita, titolare dell’azienda Carma Estetica, che stamani ha donato n° 200 Uova di Pasqua a favore dei bambini meno abbienti, con lo scopo di alleviare la paura e strappare loro un sorriso. In suddetta circostanza, le Uova sono state consegnate alla Protezione Civile di Agrigento, la quale distribuirà le stesse, alle famiglie in difficoltà che hanno avuto accesso al ‘’bonus spesa’’. Inoltre, nella giornata di domani, l’iniziativa #ioaiutoAgrigento insieme alla Sig.ra Lanzini, effettuerà un’ulteriore donazione di n° 150 Uova di Pasqua all’associazione A.V.O.M.I. di Ferdinando Castellino, il quale si adopererà per la distribuzione delle stesse presso l’ospedale San Giovanni di Dio e le varie comunità per minori del territorio . Ci auguriamo e siamo convinti che la condivisione di tali iniziative possa essere da stimolo per tante altre persone ed attività analoghe. Vorremmo anche lanciare un appello a chiunque si trovasse in difficoltà a non esitare nel contattare le varie associazioni di volontariato per farsi dare una mano. “