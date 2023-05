L’influencer agrigentina Nadia Lauricella candidata al Diversity Media Awards

L’influencer di Racalmuto Nadia Lauricella, nota sui social come Ironadia_301, focomelica dalla nascita a causa di una malformazione per la quale non ha sviluppato gli arti superiori e solo parzialmente gli arti inferiori, partecipa al prestigioso concorso internazionale Diversity Media Awards. Tramite il link è possibile votarla. Il termine per esprimere il proprio voto scade il 4 giugno. I vincitori saranno protagonisti sul palco del Teatro Lirico Giorgio Gaber a Milano il 21 giugno. Votiamo tutti insieme per Nadia Lauricella…

“Sono tra le nomination dei Diversity Media Award 2023, che premiano personaggi e contenuti che si sono distinti per una rappresentazione valorizzante delle persone su temi di genere e identità di genere, orientamento sessuale e affettivo, età e generazioni, etnia e disabilità – dice Nadia -. In questa edizione ci sono anche io e con il cuore pieno di gioia vi chiedo di votarmi. Vi lascio il link, registratevi e cercatemi nella categoria “Creator dell’anno”. Sarò lieta di condividere con voi questo momento”.