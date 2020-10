Linea Verde Life, ad Agrigento puntata magnifica – VIDEO

Puntata magnifica – In questa puntata si andrà nella città che ha il parco archeologico più grande del mondo, con 1300 ettari di estensione. Marcello Masi e Daniela Ferolla ci porteranno ad Agrigento e nella sua provincia. Marcello, sul lungomare di Eraclea Minoa, in una atmosfera suggestiva, ci mostrerà che cos’è il ripascimento e come si contrasta l’erosione delle spiagge; poi al pascolo con le capre Girgentane ne racconterà aneddoti e curiosità che in pochi conoscono. Daniela Ferolla nella splendida cornice della Scala dei Turchi ci insegnerà che prendersi del tempo per sé e respirare è fondamentale per uno stile di vita sano. Fare sport o passeggiare al mare e stare all’aria aperta ora più che mai è importante per recuperare tutta quella vitamina D che non abbiamo potuto assorbire nel lockdwon. Ma Agrigento è anche la provincia del buon cibo. Avete mai mangiato il cous cous dolce delle suore del Monastero di Santo Spirito? Ecco, quella è una esperienza da provare assolutamente. Lo ha fatto Marcello per voi, che cercherà di strappare ogni segreto per la sua preparazione. Federica de Denaro invece ci spiegherà, passo dopo passo, una gustosissima ricetta con il pesto siciliano.

Ecco il link per rivederla – clicca qui

: