L’incidente sulla Ss 640: i due giovani sono in condizioni gravissime

Sono stazionarie, ma ancora gravissime le condizioni dei due giovani di Racalmuto, coinvolti nell’incidente stradale registratosi nella tarda serata di venerdì, lungo la statale 640, all’altezza del bivio Aragona Caldare-Favara, in direzione Agrigento. Entrambi vengono tenuti in coma farmacologico. Dagli ospedali “Villa Sofia” di Palermo e “Sant’Elia” di Caltanissetta non arrivano notizie confortanti.

Il ventiquattrenne, che era alla guida della Fiat Punto, ricoverato a Villa Sofia, ha un trauma cranico importante, un trauma toracico, e traumi agli arti inferiori. Il ragazzo era stato trasferito a causa della grave emorragia cerebrale.

Il ventiduenne si trova invece all’ospedale “Sant’Elia” di Caltanissetta, dove i medici gli hanno riscontrato fratture alla colonna vertebrale e al bacino, e il quadro clinico è considerato grave. I due ragazzi erano a bordo di una Fiat Punto, che è uscita di strada e s’è schiantata contro il guard-rail. La dinamica dell’incidente non è stata ancora ricostruita, e se ne stanno occupando gli agenti della polizia Stradale di Caltanissetta.