L’arcivescovo di Agrigento, Alessandro Damiano, coinvolto nel pomeriggio di sabato in un incidente stradale che si è verificato lungo la statale 115, in contrada San Giorgio, all’altezza di Sciacca, avrebbe riportato la frattura al piede e di alcune vertebre e avrebbe delle costole incrinate. Le condizioni di monsignor Damiano non destano, comunque, preoccupazione. Dall’ospedale di Sciacca, dove si trova ricoverato, dovrebbe arrivare un bollettino ufficiale. Damiano era alla guida della sua T-Roc bianca e stava raggiungendo Canicattì per una celebrazione. Nell’incidente coinvolte altre tre autovetture. Fra i feriti il più grave è un bambino, trasportato in elisoccorso in un ospedale di Palermo.

