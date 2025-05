Furto con danneggiamento alla scuola dell’Infanzia di via Manzoni, nel rione del campo sportivo, ad Agrigento. ignoti malviventi nel corso delle ore notturne, dopo avere forzato una finestra, sono riusciti ad accedere nei locali dell’istituto scolastico.

Hanno ‘visitato’ i vari ambienti poi hanno prelevato e portato via alcuni prodotti informatici tra cui un dispositivo audio Bluetooth. Concluso il raid si sono allontanati velocemente. A fare l’amara scoperta, l’indomani mattina, sono stati i collaboratori scolastici. Per fortuna dalle prime verifiche il materiale didattico non sarebbe stato toccato.

I danni sono ancora in via di quantificazione. La responsabile della struttura scolastica ha presentato denuncia ai carabinieri della Stazione di Agrigento per furto. E i militari dell’Arma sin da subito hanno avviato le indagini a carico di ignoti.

