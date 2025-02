Ha riportato gravi traumi, ma per fortuna, è fuori pericolo di vita l’agricoltore cinquantatreenne coinvolto domenica in un incidente sul lavoro in contrada “Ficuzza” nelle campagne di Cammarata. L’uomo si trova ricoverato all’ospedale Sant’Elia di Caltanissetta, dove i medici hanno sciolto la prognosi sulla vita. Durante le manovre, il trattore che stava utilizzando per cause sconosciute si è ribaltato. Ad occuparsi della ricostruzione dei fatti sono i carabinieri.

