Una persona è rimasta ferita, per fortuna non in gravi condizioni, in un incidente stradale che si è verificato nel primo pomeriggio sulla Statale 189, nei pressi della zona industriale di Agrigento. L’uomo si trovava alla guida dell’autoscala di proprietà di una ditta di traslochi quando, per cause ancora in corso di accertamento, ha perso il controllo del veicolo finendo fuori strada, per poi ribaltarsi in mezzo alla sterpaglia. Sul posto sono intervenuti gli operatori sanitari del 118, i vigili del fuoco e gli agenti della sezione Volanti. Il conducente è stato trasferito all’ospedale San Giovanni di Dio. La polizia si è occupata dei rilievi.

Sempre nel primo pomeriggio un altro incidente stradale è avvenuto lungo la Statale 115, in territorio di Realmonte. Il conducente di un furgone (nelle foto), per cause ancora in corso di accertamento, ha perso il controllo del veicolo finendo fuori strada, fermandosi in mezzo alla vegetazione. Sul posto sono intervenuti gli operatori sanitari del 118, gli agenti della polizia stradale e il personale di Anas. Il conducente è rimasto ferito non in maniera grave. I poliziotti si sono occupata dei rilievi.

Segui il canale AgrigentoOggi su WhatsApp