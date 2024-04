E’ fuori pericolo il trentatreenne di Sambuca di Sicilia che, domenica mattina, mentre era in sella alla sua motocicletta Suzuki è rimasto coinvolto in un incidente stradale in territorio di Alessandria della Rocca, lungo la statale 118. Il giovane dopo il violento impatto, con l’elisoccorso del 118, è stato trasferito all’ospedale “Civico” di Palermo dove i medici dopo averlo sottoposto alle cure dl caso lo hanno dichiarato, seppur ferito gravemente, non in pericolo di vita. A scontrarsi la moto condotta dal giovane e la Fiat Panda guidata da un pensionato ottantenne. L’anziano è rimasto illeso. I carabinieri, che si sono occupati dei rilievi per ricostruire la dinamica dei fatti, hanno sequestrato entrambi i mezzi.