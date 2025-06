Si trova ricoverata in gravi condizioni in Rianimazione, all’ospedale Sant’Elia di Caltanissetta, la ventottenne che ieri sera, lungo la statale 115, in territorio di Palma di Montechiaro, è rimasta coinvolta in un incidente stradale dalla dinamica ancora in via di ricostruzione. La prognosi è riservata. Il diciannovenne, che era alla guida della moto Kawasaki 750, è stato sottoposto ad un intervento chirurgico, all’ospedale San Giovanni di Dio di Agrigento.

Entrambi sono stati soccorsi e trasferiti, nei due diversi ospedali, in codice rosso. A scontrarsi il mezzo a due ruote con in sella i due giovani e un pick-up, condotto da un quarantaquattrenne di Palma di Montechiaro rimasto illeso. Sono apparse invece, fin da subito, gravissime le condizioni dei due ragazzi. I carabinieri della Compagnia di Licata si stanno occupando delle indagini.

