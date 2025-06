Un incendio ha danneggiato la Fiat Panda di proprietà di una sessantanovenne. È accaduto, nelle ore notturne, in via Marconi a Siculiana. Le fiamme sono state spente dalla stessa proprietaria. Le cause dell’evento sono ancora in fase di accertamento. Ad occuparsi delle indagini i carabinieri della locale Stazione e, come da prassi, hanno sentito la donna. Ma hanno anche verificato l’eventuale presenza di impianti di videosorveglianza nella zona.

