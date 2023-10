La Procura della Repubblica di Agrigento ha iscritto nel registro degli indagati, per l’ipotesi di reato di omicidio stradale, il sessantaseienne che si trovava alla guida della Fiat Punto coinvolta nello scontro con il trattore, domenica mattina, lungo la statale 123 nel tratto che collega Campobello di Licata con Canicattì, costato la vita al bracciante agricolo Calogero Ciotta, campobellese di 59 anni.

L’indagato, difeso dall’avvocato Maria Laura Lo Presti, si trova attualmente ricoverato all’ospedale “Sant’Elia” di Caltanissetta in seguito alle ferite riportate nell’impatto. Il sostituto procuratore Elenia Manno, che coordina l’inchiesta, ha disposto il sequestro di entrambi i mezzi per permettere ulteriori accertamenti al fine di chiarire l’esatta dinamica del sinistro.

La famiglia di Ciotta ha nominato difensore l’avvocato Salvatore Manganello. Ad occuparsi dell’attività investigativa sono i carabinieri della Compagnia di Licata.