Agrigento presente alla Borsa Internazionale del Turismo Esperienzale. VisitAgrigento, con il presidente Marcello Mira, guida naturalistica, vola a Venezia per promuovere il turismo esperienziale della provincia di Agrigento. La Borsa Internazionale del Turismo Esperienziale – Bitesp – si terrà il 23 e 24 Novembre, e rappresenta un’occasione unica nel suo genere per proporre le esperienze più interessanti che le guide propongono già da circa vent’anni.

“La vetrina perfetta per promuovere il territorio agrigentino ad una platea internazionale”. Spiega Mira.

La partecipazione all’evento sarà un’opportunità per far conoscere al mondo intero una Agrigento “diversa e insolita”, fuori dagli itinerari tradizionali. “I buyers -aggiunge-avranno la possibilità di scoprire che il nostro territorio, oltre alla Valle dei Templi ed alla Scala dei Turchi, offre molte altre attrazioni ed opportunità interessanti. Potranno sperimentare molteplici attività, dalle aree naturalistiche alle visite nelle aree minerarie, dalla mungitura delle capre girgentane alle visite sui luoghi dello sbarco degli Alleati, dalla possibilità di poter “vivere” il mare tutto l’anno all’ esperienza di intrecciare un cesto o preparare una “giummarra” con la palma nana”. Queste e tante altre esperienze saranno presentate anche in un’ottica di promozione della destinazione in previsione del 2025, quando Agrigento diventerà la Capitale Italiana della Cultura.