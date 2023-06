L’incidente stradale costato la vita a pensionato, il Sindaco: “Un concittadino che ricorderemo con affetto”

“Per l’ennesima volta siamo chiamati a commentare notizie terribili di sangue sulle strade. Per l’ennesima volta vittime favaresi. A perdere la vita, insieme alla compagna, è stato un professionista conosciuto e apprezzato, un concittadino che tutti ricorderemo con affetto. Siamo vicini ai familiari e agli amici per questa perdita drammatica”. Lo dice il sindaco di Favara Antonio Palumbo dopo aver appreso della terribile morte di Giuseppe Nobile, 75 anni, insieme alla compagna Calogera Stella di 70 anni, in un incidente stradale che si è verificato sulla statale 640. Appena pochi giorni fa, era il 26 maggio scorso, Favara aveva già pianto la morte del tredicenne Antonio Mendolia, deceduto anche lui in un incidente stradale in pieno centro abitato.