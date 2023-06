Incidente stradale sulla statale 118: auto si ribalta, ferito agente della Penitenziaria

Ha perso il controllo della sua Alfa Romeo 156, ed è finito contro un muro e la vettura s’è ribaltata. Un agente della polizia penitenziaria di 52 anni, residente a Raffadali, è rimasto ferito in un’incidente verificatosi lungo la statale 118, nel tratto che collega Agrigento con Raffadali. L’uomo è riuscito a liberarsi dalle lamiere contorte ed è uscito da solo dall’abitacolo. A causa di alcuni traumi con un’autoambulanza del 118 è stato trasferito al pronto soccorso dell’ospedale “San Giovanni di Dio” di Agrigento. Non è, per sua fortuna, in pericolo di vita. Scattato l’allarme, lungo la statale si sono precipitati i vigili del fuoco del Comando provinciale di Agrigento e gli agenti della polizia municipale. Sono stati i vigili urbani ad occuparsi dei rilievi per ricostruire la dinamica dell’incidente che non ha coinvolto nessun altro mezzo di passaggio.