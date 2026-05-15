La Procura di Sciacca ha aperto un fascicolo d’inchiesta per l’incidente stradale costato la vita a una coppia di giovani coniugi statunitensi lungo la statale 115. I mezzi sono stati sequestrati dalla polizia stradale. Sono ricoverati in ospedale e restano sotto osservazione, ma non sarebbero in pericolo di vita, padre e figlia di Menfi.

L’uomo, 50 anni, e la figlia, 22 anni, viaggiavano a bordo dell’Audi Q5 che, dopo l’impatto con un ciclomotore Kymco Agility 125, si è ribaltata sul terreno accanto alla carreggiata. Sullo scooter c’erano Luke Allen Lionbarger, 23 anni, ed Elisabeth Graham Hannah, 24 anni, entrambi del New Mexico, morti nello schianto.

Erano in viaggio di nozze e dopo Venezia erano arrivati a Palermo e poi nell’Agrigentino. L’incidente è avvenuto all’altezza dello svincolo per contrada San Giorgio. La Prefettura di Agrigento è in contatto con il Consolato Usa per rintracciare i familiari delle due vittime.

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