“Passo dopo Passo” tra i Templi: la scuola accoglie i nuovi studenti nella Valle

Un cammino che inizia tra le meraviglie della Valle dei Templi, simbolo di identità, storia e futuro condiviso. Sarà un momento speciale quello in programma sabato 16 maggio 2026, quando l’istituto accoglierà i futuri studenti e le loro famiglie con l’iniziativa dal titolo “Passo dopo Passo: tracciamo il futuro tra le Orme dei Giganti”.

L’evento nasce con l’obiettivo di dare il benvenuto ai ragazzi e alle ragazze che hanno scelto di intraprendere il proprio percorso scolastico all’interno dell’istituto, ma anche per ringraziare le famiglie della fiducia accordata alla scuola. Un’occasione di incontro e condivisione pensata per creare sin da subito un clima di partecipazione, entusiasmo e appartenenza alla comunità scolastica.

La manifestazione si svolgerà nella suggestiva cornice della Valle dei Templi, luogo simbolo del territorio agrigentino e scenario scelto per accompagnare simbolicamente l’inizio di un nuovo percorso educativo e umano.

L’appuntamento è fissato presso la Valle dei Templi – Ingresso Porta V. Il raduno dei partecipanti è previsto alle ore 9, mentre le attività si concluderanno alle 11.30.

Attraverso questo incontro, la scuola intende consolidare il rapporto con le famiglie e favorire un primo momento di conoscenza tra studenti, docenti e comunità scolastica, nel segno della continuità educativa e della crescita condivisa.

L’istituto ricorda inoltre che eventuali riprese video e fotografiche dovranno essere effettuate nel pieno rispetto della normativa vigente in materia di protezione dei dati personali. In particolare, viene raccomandato di adottare tutte le cautele necessarie per evitare la riconoscibilità dei minori, privilegiando riprese da lontano o di spalle ed evitando primi piani, con eventuale oscuramento dei volti ove necessario.

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