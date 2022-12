L’incidente con due feriti: indagato automobilista

La Procura di Agrigento, dopo le indagini dei carabinieri, ha iscritto sul registro degli indagati un quarantunenne favarese che era alla guida della Bmw, che si è scontrata contro una Fiat Seicento in via Aldo Moro, a Favara, nella notte fra domenica e lunedì. E’ accusato di lesioni personali colpose, e guida in stato di ebbrezza. Quest’ultima ipotesi di reato scaturisce dal fatto che si sarebbe rifiutato di sottoporsi al test dell’etilometro.

Le due auto si sono scontrate frontalmente, e l’utilitaria s’è ribaltata. Ad avere la peggio i due occupanti della Fiat Seicento. Un ventitreenne di Favara alla guida ha riportato diversi traumi e contusioni ed è stato portato all’ospedale “San Giovanni di Dio”. Per l’amico 19enne, invece, è stato deciso il trasferimento al presidio ospedaliero “Villa Sofia” di Palermo.