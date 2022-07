L’inchiesta sulle tangenti, maresciallo ai domiciliari

Disposti gli arresti domiciliari per il luogotenente dei carabinieri Gianfranco Antonuccio, in servizio alla Compagnia di Licata, finito in carcere il 4 luglio scorso con l’accusa di avere incassato soldi in cambio di favori, e informazioni riservate. Lo ha deciso il Gip del Tribunale di Agrigento, Stefano Zammuto. Appena qualche giorno fa il Gip del Tribunale di Palermo aveva emesso la prima ordinanza, dichiarandosi incompetente, e trasmettendo gli atti alla Procura di Agrigento.

Agli altri due indagati, alla palmese Filippa Condello finita anche lei in carcere con l’accusa di avere pagato delle tangenti, è stata applicata la sola presentazione alla Polizia giudiziaria per la firma, mentre per il commerciante Giuseppe Di Vincenzo, 53 anni, di Palma di Montechiaro, finito ai domiciliari con l’accusa di smerciare banconote false, è stato disposto l’obbligo di dimora. La vicenda si incrocia con le rivelazioni dell’ex avvocato Angela Porcello.