Eseguita, questa mattina, la consulenza cinematica disposta dalla Procura di Agrigento nell’ambito dell’inchiesta sull’incidente stradale costato la vita all’istruttore di tennis e padel Marco Chiaramonti, avvenuto lo scorso 20 settembre alle porte di Villaggio Peruzzo e San Leone. Ad eseguire gli accertamenti sono stati l’ingegnere Luigi Longo, nominato dal sostituto procuratore titolare del fascicolo e i consulenti di parte. Il consulente della Procura ha analizzato, a livello tecnico e scientifico, la dinamica dello schianto mortale. Gli esiti sulla ricostruzione e cause del sinistro verranno consegnati entro 90 giorni.

La famiglia della vittima, rappresentata dagli avvocati Angelo Farruggia e Salvatore Amato, ha nominato quale consulente Gaetano Centamore di Catania mentre gli indagati, difesi dagli avvocati Daniela Principato e Diego Galluzzo, hanno nominato Giuseppe Stampa e Angelo Infantino.

Le operazioni sono iniziate intorno alle 13 e si sono concluse nel pomeriggio. La perizia dovrà valutare tempi, spazi e velocità dello scooter coinvolto nel drammatico incidente. Gli accertamenti hanno riguardato anche il manto stradale e rilievi sono stati compiuti su parti dissestate. La Procura ha aperto un’inchiesta per omicidio colposo iscrivendo nel registro degli indagati (come atto dovuto per permettere di esercitare il diritto di difesa e poter partecipare a tutti gli accertamenti) il dirigente comunale Alberto Avenia e il funzionario Angelo Lezza.

Segui il canale AgrigentoOggi su WhatsApp