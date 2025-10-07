“Ho presentato un’interrogazione parlamentare indirizzata al Ministro dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica per chiedere interventi immediati e concreti a tutela della provincia di Agrigento, colpita lo scorso 1° ottobre da un violento nubifragio, che ha provocato enormi danni e la tragica scomparsa di una donna”. Lo dice la parlamentare del Pd Giovanna Iacono. L’interrogazione evidenzia come la Sicilia, e in particolare il territorio agrigentino, resti altamente vulnerabile al dissesto idrogeologico e come le politiche di prevenzione e messa in sicurezza adottate fino ad oggi risultino inadeguate. Nonostante gli annunci e le risorse stanziate, la capacità di programmazione e spesa della Regione Siciliana – a cui è affidata l’attuazione degli interventi – rimane drammaticamente insufficiente.

Nel testo si chiede al Governo di chiarire quali interventi concreti e già finanziati riguardino la provincia di Agrigento e quali misure urgenti si intendano assumere per proteggere quei territori da nuove tragedie. “È inaccettabile – prosegue Iacono – che in Sicilia si continui a vivere in condizioni di pericolo reale e quotidiano, mentre il Governo concentra la propria attenzione e le proprie risorse sulla grande e dannosa opera del Ponte sullo Stretto, che nulla ha a che vedere con la sicurezza del territorio”. “La Sicilia – conclude Iacono – non ha bisogno di progetti faraonici, ma di manutenzione ordinaria e straordinaria, di opere strutturali concrete e puntuali, in grado di proteggere le cittadine e i cittadini e restituire sicurezza a un territorio fragile”.

Segui il canale AgrigentoOggi su WhatsApp