Nell’incendio divampato, domenica mattina, all’interno di una mansarda al quarto piano di una palazzina familiare in via Marco Claudio Tacito, a Favara, una persona è rimasta intossicata. Si tratta di una donna di 57 anni, moglie del proprietario, trasportata con l’ambulanza del 118 all’ospedale San Giovanni di Dio di Agrigento, per postumi da intossicazione da fumo. Nulla di grave, guarirà in pochi giorni. A spegnere il rogo, dopo diverse ore, sono stati i vigili del fuoco. I carabinieri della Tenenza di Favara hanno avviato le indagini per risalire alla causa dell’evento. L’incendio di natura accidentale sarebbe scoppiato, verosimilmente, da un forno a legna.

