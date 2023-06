L’incendio dello stabilimento balneare: arrestato il presunto piromane

I poliziotti del Commissariato di Licata agli ordini del vice questore Cesare Castelli hanno individuato il presunto autore dell’incendio ai danni dello stabilimento balneare sulla spiaggia della Mollarella. Si tratta di un 39enne licatese sottoposto alla Sorveglianza speciale e finito in carcere per l’accusa di avere violato il provvedimento. Per il rogo appiccato alla struttura balneare non è scattato l’arresto ma la denuncia per l’ipotesi di reato di danneggiamento a seguito d’incendio. L’uomo è stato immortalato dalle telecamere dei sistemi della sorveglianza del chiosco-ristorante. Le fiamme hanno danneggiato l’ingresso e i locali della cucina. I danni sono stati contenuti grazie all’intervento di alcune persone che, con l’ausilio di un escavatore, hanno versato della sabbia sulle fiamme.