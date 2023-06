Complessivamente 43 migranti, con due diversi barchini, sono giunti sull’isola di Lampione. A recuperarli è stata una motovedetta della Guardia di finanza. Sul primo natante erano in 38, fra cui 4 donne e 4 minori. Tre di loro rimasti feriti durante lo sbarco, una volta giunti a Lampedusa, sono stati portati al Poliambulatorio. Sei sono risultati essere affetti da scabbia e 12 sono ciechi. Sul secondo natante invece erano in 5, fra cui due minori non accompagnati, originari della Tunisia.