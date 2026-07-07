“Dentro il parcheggio mostro vivevano animali, gatti e caprette. Stiamo verificando se ci sono animali morti”. A parlare è l’animalista Giorgia Lo Fiego in merito al maxi rogo scoppiato all’interno del parcheggio pluripiano di via Garibaldi a Porto Empedocle.

“Ieri sera mi sono recata di persona a constatare il pauroso incendio – continua l’empedoclina impegnata da anni in difesa degli animali -. Faccio un appello per Porto Empedocle: non possiamo più’ vivere in queste condizioni. Il randagismo e’ alle stelle, debiti e disinteresse non aiutano e a piangerne le conseguenze sono sempre gli animali”.

Per tutta la notte è proseguito senza sosta il lavoro dei vigili del fuoco del Comando provinciale di Agrigento per spegnere completamente l’incendio e mettere in sicurezza la zona interessata.

Segui il canale AgrigentoOggi su WhatsApp