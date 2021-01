L’incendio al bar Nobile del viale della Vittoria, al vaglio i filmati delle telecamere

Eseguito un nuovo sopralluogo dei carabinieri del nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia di Agrigento, al bar “Gran Cafe’ Nobel”, al viale della Vittoria, la cui area esterna è stata completamente devastata da un maxi incendio, le cui cause al momento sono sconosciute. L’ipotesi privilegiata è l’origine dolosa. Anche se non vi sono certezze. E fino a quando il quadro della situazione non sarà chiaro, gli investigatori non scartano altre piste investigative, prima fra tutte l’incidente, riconducibile ad un corto circuito dell’impianto elettrico, o delle luminarie natalizie.

Nel frattempo sarebbero stati acquisiti i filmati delle telecamere di video sorveglianza di privati cittadini, e di esercizi pubblici. Uno o più occhi elettronici potrebbero avere ripreso qualcosa di utile per le indagini. Prima dell’incendio, divampato pochi minuti dopo l’una della notte, le strade del centro, al viale della Vittoria, così come in piazza Marconi, erano completamente deserte, anche per via del coprifuoco. Una delle telecamere della zona, poco lontano dall’attività lavorativa avrebbe ripreso una persona, che percorre il viale della Vittoria poco prima del rogo.

Ma anche in questo caso nessuna certezza, che l’individuo possa essere coinvolto nell’evento. Le indagini dei carabinieri faranno chiarezza su tutto. I danni al bar, però, per fortuna, sarebbero coperti da una polizza assicurativa.