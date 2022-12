L’immacolata portata in processione. L’omaggio floreale dei carabinieri

Partecipata la processione cittadina con il simulacro dell’Immacolata. Il corteo religioso per prima ha toccato la via Pirandello, e piazzale Aldo Moro.

Qui il simulacro s’è fermato per alcuni minuti proprio davanti al portone d’ingresso della caserma del Comando provinciale dei Carabinieri di Agrigento, e un ufficiale e un sottufficiale a nome dell’Arma, hanno donato un omaggio floreale alla Madonna.

La processione è poi ripartita percorrendo piazza Marconi, viale Della Vittoria, piazza Cavour, via Atenea, e attraverso la via Porcello ha raggiunto piazza Plebis Rea, e la via Duomo. L’Immacolata resterà in Cattedrale alcuni giorni, poi domenica prossima, ritornerà in Basilica.