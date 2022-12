Crolla vecchio edificio disabitato

E’ crollata una palazzina, fra le vie Libertà e Seddio a Porto Empedocle. L’immobile, per fortuna, era disabitato da tempo, e si trova in una zona già interessata da precedenti cedimenti, con la presenza di vecchi edifici in precarie condizioni di stabilità.

Il sindaco di Porto Empedocle, Calogero Martello, ha firmato un’ordinanza di chiusura del traffico veicolare, e pedonale lungo via Libertà, in entrambi i sensi di marcia, dall’incrocio con la via Seddio fino alla salita Pulitello. L’area interessata è stata transennata.