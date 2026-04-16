“Colpo di scena”. È Lillo Sodano il candidato sindaco di Lega e DC. Quello che inizialmente era stato proposto dalla coalizione guidata da Forza Italia, Fratelli d’Italia e MPA, adesso diventa l’ancora di salvezza per Lega e DC, rimaste fuori dal perimetro del centrodestra che ha ufficializzato la candidatura di Dino Alonge.

La discesa in campo di Calogero “Lillo” Sodano punta chiaramente a rompere gli equilibri e ad arrivare al ballottaggio, in una sfida che si preannuncia sempre più frammentata e combattuta.

È ormai guerra aperta al duopolio politico che si va delineando in città, con una nuova candidatura che cambia le carte in tavola e apre scenari fino a poche ore fa impensabili.

Ma c’è anche un altro elemento che pesa: la resa definitiva di Lillo Firetto, che non ascolta le sirene di Cateno De Luca e degli altri alleati e decide di farsi da parte, scegliendo di sostenere Sodano con una propria lista. Una mossa che certifica, ancora una volta, quanto il quadro politico agrigentino sia in continua evoluzione, tra strappi, ricuciture e nuovi fronti pronti ad aprirsi.

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