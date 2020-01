Lillo Firetto: «Plauso a due agenti di Polizia Municipale di Agrigento»

Agrigento, 27 gennaio – Una nota di plauso è stata conferita questa mattina, dal sindaco Lillo Firetto, a due Vigili Urbani di Agrigento, l’Ispettore Sabrina Turano e l’agente Gerlando Butticè, per la speciale attività lavorativa svolta a favore di una cittadina in gravi difficoltà. I due Vigili riuscirono infatti nel corso di un intervento, ad arrestare l’emorragia di sangue e a soccorrere in tempo un’anziana signora, riversa in terra a seguito di una rovinosa caduta. Nella ricorrenza di San Sebastiano, patrono dei Vigili Urbani, il Sindaco Lillo Firetto, alla presenza del Comandante dei Vigili Urbani, Cosimo Antonica e del Segretario generale del Comune, Michele Iacono, ha consegnato ufficialmente la Nota di plauso ai due che operarono tempestivamente a favore di una cittadina. Un fatto che testimonia spirito di servizio e senso del dovere ben oltre i luoghi comuni e che reca prestigio all’immagine della Città.