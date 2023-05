Scambio culturale fra Liceo Politi di Agrigento e Liceo Golgi di Brescia

Lezione di educazione civica e legalità lo scorso 18 maggio nella sala consiliare del Comune di Agrigento per gli alunni della IVF del Liceo Scientifico e delle Scienze umane “R.Politi” e della III A del Liceo “C.Golgi” di Breno (Brescia), impegnati in un progetto di scambio culturale fra i due istituti. Accompagnati dai loro docenti, Maria Gandolfo e Salvatore Scimè per il “Politi”, Manuela Colavero e Ivan Moreschi per il liceo bresciano, gli alunni delle due classi sono stati ricevuti in sala consiliare dal Sindaco Franco Miccichè e dall’assessore alla cultura Gioacchino Alfano. Un incontro altamente formativo, nel corso del quale, grazie alla continua interazione fra l’assessore Alfano, i ragazzi e i docenti, sono stati trattati importanti argomenti politico-istituzionali ed approfonditi fondamentali temi su aspetti civico-comportamentali. L’iniziativa si inserisce all’interno di un progetto didattico elaborato in collaborazione fra i due istituti scolastici, che, fra le varie iniziative, prevede il percorso “Viaggio all’interno delle istituzioni ed educazione alla legalità”, svoltosinel corso dell’anno scolastico attraverso una serie di importanti appuntamenti: a Milano nel palazzo Pirelli sede della Regione Lombardia, a Brescia nella sala consiliare a cura dell’assessore alle politiche giovanili, a Breno nella sede del Liceo “Golgi” con alti ufficiali dei Carabinieri e della Guardia di Finanza, a Palermo nella sede dell’Ars con accoglienza in sala d’Ercole, ad Agrigento nella sede del Liceo “Politi” con il comandante della Polizia stradale Andrea Morreale, fino all’incontro di questa mattina nella sala consiliare, con cui si perfeziona e si conclude il progetto.