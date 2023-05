Calcio e cinema: film e serie tv sui più grandi campioni da vedere assolutamente

Due delle più grandi rivoluzioni del XX secolo sono sicuramente il calcio e il cinema, perché hanno cambiato letteralmente il nostro modo di concepire il divertimento nel tempo libero, diventando anche i business principali del mercato mondiale, oltre a raccontare le gesta dei più grandi campioni che hanno fatto gioire tifoserie e interi popoli.



Il palinsesto delle scommesse sportive dedicate al calcio internazionale e ai protagonisti di Serie A su Betfair offre una panoramica completa delle migliori squadre, in molte delle quali hanno militato calciatori che ancora oggi sono delle icone, da Maradona a Totti, da Baggio a Mazzone, tutti protagonisti di pellicole, documentari e serie tv fra le più viste negli ultimi anni. Ecco i capolavori cinematografici dedicati e ispirati al calcio da vedere assolutamente.



Mi chiamo Francesco Totti



Basta dare un’occhiata alle statistiche di Betfair blog per scoprire che Francesco Totti non solo è uno dei calciatori italiani più forti al mondo, ma ha scritto la storia del calcio a colpi spettacolari di pura genialità. La serie tv dedicata al numero 10 Giallorosso racconta tutta la sua vita sportiva e privata da quando era piccolo agli esordi con la Roma, fino la vittoria del Mondiale 2006 e al suo ritiro.



Come un padre



Carlo Mazzone, in arte Sor Megara, Sor Carletto, è uno dei protagonisti indiscussi del calcio italiano, un allenatore con quasi 800 panchine ufficiali in Serie A. Questo docu – film racconta tutta la sua storia insieme a tantissimi protagonisti, campioni che Mazzone ha allenato e scoperto: Pirlo, Materazzi, Baggio, Totti, Guardiola e tantissimi altri. Una pellicola da vedere scrupolosamente, adatta non solo agli amanti del calcio ma anche per un pubblico ampio.



Il Divin Codino



Non poteva mancare un film su uno dei calciatori italiani più forti al mondo, simbolo di USA ’94 e icona del buddismo, un giocatore capace di soffrire in silenzio ma regalare i gol e le prestazioni più spettacolari della storia di questo sport: Roberto Baggio. Questo film è particolarmente fedele alla realtà e racconta tutta la storia del Divin Codino, dalla Fiorentina alla Juve, dall’Inter al Milan, fino al Bologna e al Brescia di Carlo Mazzone.



Maradona: sogno benedetto



Pelusa è una giovane promessa del calcio capace di realizzare disegni balistici straordinari con la palla. Quel ragazzino argentino è Diego Armando Maradona e questa serie è un viaggio dalla nascita del D10S del calcio, fino alla vittoria del mondiale 1986, in cui vengono mostrate le sue gesta e tutti i suoi capolavori in campo.



Pelé: birth of legend



Film del 2016 che racconta la storia del calciatore più forte di tutti i tempi, sceso in campo per vendicare la finale dei mondiali persa dal Brasile nel 1950, e mentre la maggior parte dei tifosi e appassionati reputa la ginga come la principale causa delle sconfitte del Brasile nel 1954 e nel 1950, Pelé, danzando col pallone, regala la prima Coppa del Mondo ai Verdeoro nel 1958, a soli 18 anni: è la nascita della leggenda.