Conclusi gli esami di maturità al Liceo Statale Martin Luther King di Favara diretto dal dirigente scolastico Mirella Vella. “Siamo orgogliosi dei risultati dei nostri ragazzi- dice il dirigente-il loro successo è il frutto della grande dedizione e passione, non solo degli allievi, ma anche del corpo docente e della nostra offerta formativa mirata al potenziamento dell’eccellenza anche per i loro traguardi futuri “. Ecco in dettaglio gli allievi che hanno ottenuto la votazione di cento e cento e lode nei vari indirizzi del Liceo Statale Martin Luther King: classe V A del Liceo delle Scienze umane, Alisea Carmen Marchica; classe V C del Liceo economico sociale, Isabella Iacolino, Martina Aronica e Rossella Farace; classe V D del Liceo scientifico 100 e lode per Emanuele Gelo Signorino, 100 per Manuela Barba, Emanuela Di Caro, Flavio Madonia, Giuseppe Quaranta, Angelo Randazzo, Giada Sicilia; classe V E del Liceo scientifico 100 per Carmelo Cammilleri, Alessia Insalaco, Noemi Palumbo Piccionello, Aurora Russello Aurora; 100 e lode a Ginevra Palumbo Piccionello della classe 5F del liceo scientifico; 100 a Sofia Maggio, Roberta Giudice, Sophia Stefani, Krizia Sutera , Giovanni Maria, 100 e lode ad Aurora Marotta e Chiara Nobile; classe V G del Liceo scientifico, 100 e lode a Clara Sortino, 100 a Sofia Failla ed Elisa Pecoraro, nella classe V I del liceo artistico audiovisivo multimediale 100 per Manila Puma. A tutti loro il grande augurio di poter realizzare i loro sogni ed obiettivi futuri, ricordando che, come scrisse Sepulveda “Vola in alto solo chi osa farlo”.