Intervista a Mario Ciulla della Pizzeria Granfino di Agrigento che ha ricevuto il prestigioso riconoscimento come migliore pizzeria di Sicilia per l’anno 2023. Il premio, istituito da All Food Sicily, celebra l’eccellenza nel campo della gastronomia e riconosce il talento e l’impegno dei professionisti nel settore della pizza. La Pizzeria Granfino, guidata dal talentuoso pizzaiolo Mario Ciulla, ha conquistato questa importante onorificenza grazie alla sua dedizione, alla ricerca della qualità e alla passione per la pizza. Un vero e proprio trionfo per la città di Agrigento, che può vantarsi di ospitare una delle pizzerie più apprezzate dell’intera regione siciliana.

Domenico Vecchio (Giornalista): Buongiorno, sono qui con Mario Ciulla della Pizzeria Granfino. Mario, potresti raccontarci qual è il segreto del vostro successo?

Mario Ciulla: Certamente! Il segreto per cercare di offrire il miglior prodotto al cliente è selezionare una grandissima materia prima. La scelta delle farine è fondamentale, noi utilizziamo solo farina di grano siciliano. Abbiamo creato un blend unico che siamo molto orgogliosi. Il nostro obiettivo è continuare a crescere e puntare a nuovi premi e successi, condividendo tutto con il nostro team.

Mi hai menzionato l’importanza del gruppo. Potresti approfondire questo aspetto?

Mario Ciulla: Assolutamente, la forza del gruppo è uno dei segreti più importanti. L’umiltà e la voglia di crescere insieme sono fondamentali per raggiungere grandi traguardi. Condividiamo idee, ci confrontiamo costantemente e cerchiamo sempre di migliorarci. La passione e la volontà di imparare sono alla base del nostro successo.

Quindi, oltre a promuovere l’eccellenza del territorio siciliano, quali sono i vostri obiettivi futuri?

Mario Ciulla: Il nostro obiettivo principale è promuovere l’eccellenza del territorio siciliano attraverso la pizza. Siamo artigiani con la voglia di creare un percorso di gusto che la gente possa riconoscere e apprezzare. Siamo grati al pubblico per aver riconosciuto la nostra passione e per aver premiato il nostro impegno. L’obiettivo è continuare a far conoscere la pizza come simbolo semplice e universale, che può essere apprezzato in tutto il mondo.

Complimenti per il premio che avete ricevuto. Potresti raccontarci di più sulla vostra proposta?

Mario Ciulla: Grazie! L’anno scorso siamo stati uno dei protagonisti del contest e quest’anno abbiamo presentato una grande proposta che è stata valutata positivamente dalla giuria. Utilizziamo prodotti del territorio siciliano e la nostra pizza si contraddistingue per essere leggera e facilmente digeribile. Crediamo che queste qualità siano apprezzate dai nostri clienti e ci rendano unici rispetto ad altre pizzerie.

Fantastico, Mario! Continuate così e auguri per il vostro futuro. Grazie per l’intervista!