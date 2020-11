Liceo Leonardo. Con le lezioni del dermatologo Sgarito parte domani l’indirizzo biomedico

Partirà domani mercoledì 4 novembre lo step di lezioni integrative per gli studenti del Liceo Scientifico Leonardo che hanno scelto l’indirizzo Biomedico.

Lo scorso anno partì con gran successo il modello sperimentale voluto dalla dirigente Patrizia Pilato ed inaugurato alla presenza dell’attuale Ministra PI Lucia Azzolina.

Il modello scolastico che coinvolge gli studenti dal terzo anno in poi ( quest’anno seguiranno il percorso due terze e due quarte…), si propone di fortificare le conoscenze e le competenze scientifiche degli studenti che volessero continuare l’università negli studi ad indirizzo sanitario.

Per tale motivo saranno impegnati tanti professionisti grazie ad una collaborazione tra il Liceo e l’Ordine dei Medici di Agrigento curata nei dettagli dal radiologo Alfonso Lo Zito, che è anche uno dei docenti del corso.

Verranno impartiti concetti che spaziano dalla biologia alla cardiologia, dalla radiologia alla dermatologia, etc..

Domani si comincia col primo stralcio di lezioni : la dermatologia.

Dopo il saluto e l’augurio della dirigente, comincerà la prima lezione esposta in dad dal dermatologo Carmelo Sgarito.

Il Liceo scientifico ad indirizzo biomedico rappresenta una realtà importantissima che nasce in Città, in un momento nel quale la sanità nazionale e siciliana in particolare, necessita di nuove leve e di un potenziamento sostanziale degli organici, con prospettive di sicuro sbocco occupazionale.