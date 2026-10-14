Riconoscimento per il progetto di astrofisica “La luce Cherenkov – L’orma blu dell’universo”. Sul palco la dirigente Marika Helga Gatto e i tre studenti vincitori del premio nazionale. Applausi anche per l’Orchestra del Liceo Musicale diretta da Luciano Munafò.

PALERMO – Il Liceo Classico e Musicale “Empedocle” di Agrigento premiato agli Stati Generali dell’Istruzione siciliana. Il riconoscimento è stato consegnato nel corso dell’evento “La Sicilia fa Scuola”, ospitato ai Cantieri Culturali alla Zisa di Palermo, alla presenza del ministro dell’Istruzione e del Merito Giuseppe Valditara e delle principali autorità regionali.

A ritirare il premio, sul palco della manifestazione, è stata la dirigente scolastica Marika Helga Gatto, accompagnata dagli studenti Amelie Corsini, Alida Traversa e Flavio Volpe, già vincitori di un premio nazionale di astrofisica grazie al progetto “La luce Cherenkov – L’orma blu dell’universo”.

Il lavoro scientifico, realizzato sotto la guida e il coordinamento delle professoresse Margherita Lattuca e Maria Concetta Triassi, ha consentito agli studenti di distinguersi in un ambito di ricerca particolarmente complesso, dimostrando come la formazione classica possa integrarsi con lo studio delle discipline scientifiche.

La partecipazione dell’Empedocle agli Stati Generali dell’Istruzione è stata caratterizzata anche dalla musica. L’Orchestra del Liceo Musicale, diretta dal professore Luciano Munafò, si è esibita davanti alla platea della manifestazione, proponendo un repertorio che ha compreso “Tico-Tico”, il celebre paso doble “Amparito Roca” e “I tre puntini”.

Una performance accolta con entusiasmo dal pubblico, che ha valorizzato il talento degli studenti e il lavoro svolto dai docenti dell’indirizzo musicale.

Per il Liceo Empedocle di Agrigento, la giornata di Palermo ha rappresentato un doppio momento di soddisfazione: da una parte il riconoscimento ottenuto per i risultati raggiunti nell’ambito scientifico, dall’altra l’opportunità di mostrare le competenze artistiche dei giovani musicisti.

Un risultato che conferma la capacità dell’istituto di coniugare tradizione umanistica, ricerca scientifica e formazione musicale, offrendo agli studenti percorsi di crescita e occasioni per valorizzare le proprie capacità anche in ambito nazionale.

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