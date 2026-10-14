Ottima partenza per Luca Potenza al Challenger di Catania. Il tennista, sponsorizzato da EgoGreen, ha conquistato la vittoria contro lo spagnolo Oriol Roca Batalla, imponendosi con un netto 6-2, 6-4 e iniziando nel migliore dei modi la sua avventura nel torneo.

Un debutto vincente che ha subito riscosso l’entusiasmo della società partner. «Noi di EgoGreen – si legge in una nota – siamo orgogliosi di accompagnarlo in questo percorso, sostenendo il suo talento, la sua determinazione e la sua passione per il tennis».

«Siamo felici di vedere Luca iniziare il torneo con un successo – commenta il presidente di EgoGreen, Marcello Giavarini –. Noi crediamo fortemente nei valori dello sport, nell’impegno e nella determinazione, orgogliosi di sostenere il suo talento e la sua passione in questo importante cammino».

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