Licei musicali, Rosalba Cimino annuncia finanziamenti

“Arrivano 3 milioni di euro per i licei musicali”. L’annuncio è del deputato del Movimento 5 Stelle Rosalba Cimino, che dà notizia del decreto nato per supportare l’offerta formativa dedicata alle attività musicali, spiegando che per la Regione Sicilia andranno 311.614,45 euro. “Dal ministero dell’Istruzione arriveranno i soldi per l’ampliamento dell’offerta – spiega – con l’obiettivo di migliorare questo settore per i ragazzi che vogliono intraprendere questa strada. Per questo motivo per ciascun ufficio scolastico regionale nascerà un comitato tecnico scientifico incaricato di supportare e monitorare l’attivazione di queste attività”.

Il piano del Ministero, che coinvolge anche diverse scuole siciliane, su una graduatoria basata sul numero degli studenti iscritti agli ultimi tre anni dei licei musicali, prevede: l’ampliamento dell’offerta formativa dell’istituzione scolastica attraverso corsi extracurriculari a indirizzo jazzistico e nei nuovi linguaggi musicali; l’attivazione di laboratori e di percorsi finalizzati alla produzione autoriale di testi e musica e alle dimensioni creative e produttive collegate all’universo digitale, la realizzazione di prodotti creativi inerenti al progetto formativo realizzato.