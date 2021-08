Favara per i beni comuni presente alle prossime elezioni con una propria lista

Il movimento “Favara per i beni comuni” sarà presente con una propria lista alle prossime elezioni amministrative per il rinnovo del Consiglio Comunale e del sindaco della città di Favara. “Per noi – spiega Fabio Patti, coordinatore di ‘Favara per i beni comuni – rappresenta una scelta che è in continuità con il nostro cammino, fatto da persone che si sono sempre spese per l’interesse collettivo. Siamo uniti e convinti sostenitori del progetto che appoggia la candidatura a sindaco di Antonio Palumbo e opereremo all’interno della coalizione ‘Scegli Progetto Comune’ perché questa rappresenta pienamente quella voglia di riscatto e quella capacità di riuscire a portare avanti quelle azioni necessarie per costruire finalmente, con impegno e competenza, un futuro migliore per Favara e per tutti i cittadini”.