“Licata sicura”: avviata l’attività della cabina di regia

Dopo i primi incontri di carattere analitico ed organizzativo, entra nel vivo l’attività della “Cabina di Regia”, costituita in Prefettura, ad Agrigento, per l’attuazione del “Patto per la sicurezza urbana – Licata Sicura”, sottoscritto nell’ottobre scorso tra il Prefetto di Agrigento, Maria Rita Cocciufa, ed il Sindaco di Licata. Il Patto, tradizionale strumento di sicurezza partecipata, prevede la promozione di “azioni integrate” volte al miglioramento della sicurezza pubblica e della sicurezza urbana nel territorio di Licata nell’ottica di collaborazione tra le Istituzioni e tra queste e la cittadinanza, anche al fine di stimolarne la partecipazione attiva nell’intercettare fenomeni di devianza, situazioni di disagio sociale, degrado e criticità diffuse.La “Cabina di Regia”, costituita da rappresentanti delle Forze di Polizia, dal Comandante della Polizia Locale, da referenti della Curia Arcivescovile e dell’Ufficio Scolastico Provinciale, è coordinata dal Dirigente dell’Area Ordine e Sicurezza Pubblica della Prefettura e può essere integrata, ratione materiae, da altri componenti.

”Attraverso essa- dicono dalla prefettura- previa analisi delle istanze del territorio, si pianificano le iniziative e le strategie più idonee alla prevenzione ed al contrasto delle situazioni di illegalità, disagio e degrado. Al proficuo lavoro di sensibilizzazione di larghe fasce di società civile e del mondo della scuola seguirà ora la prima fase di attività attraverso un incontro, programmato direttamente al Comune di Licata, tra i componenti della “Cabina di Regia” ed i rappresentanti della società civile e degli Istituti Scolastici, disponibili al coinvolgimento. Congiuntamente poi si procederà ad organizzare il primo incontro pubblico con la cittadinanza, da tenersi nel prossimo mese di aprile, in una Agorà di presentazione e condivisione degli obiettivi e delle attività da mettere in campo.” Soddisfazione è stata espressa da tutti i componenti per il positivo riscontro dell’iniziativa che sembra aver colto i positivi segnali promananti da ampi ambiti della cittadinanza nel senso di un’autentica volontà di partecipazione e di reazione attiva ai molteplici aspetti critici che da tempo affliggono il tessuto sociale licatese e che, comprensibilmente, risultano acuiti dalle difficoltà economiche, relazionali e psicologiche causate dal lungo periodo di pandemia. I componenti assicurano il loro massimo impegno nel perseguire gli obiettivi delineati e gli altri che emergeranno dal proficuo confronto con chi quotidianamente vive la realtà del territorio.