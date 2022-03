Giro di Sicilia al Villaggio Mosè, Gerlando Piparo: Sfruttiamo ogni occasione per migliorare la nostra città

In vista dell’arrivo ad Agrigento del Giro di Sicilia edizione 2022, Giovedì 3 marzo inizieranno i lavori di asfaltatura di viale Leonardo Sciascia al Villaggio Mosè.

“Una bella notizia per tutti gli agrigentini e, in particolare, per gli abitanti del quartiere del Villaggio Mosè – afferma il consigliere comunale, capogruppo di Fratelli d’Italia, Gerlando Piparo – i lavori consisteranno nella scarificazione della vecchia pavimentazione stradale, nella sistemazione dei tombini, che in atto non sono allineati alla superficie stradale, e nella posa di un nuovo strato di conglomerato bituminoso, rifinito da un apposito tappetino di usura che garantirà una superficie particolarmente idonea al transito ciclistico.

Tutto ciò determinerà una migliore e più sicura viabilità di questa importante arteria stradale di cui, una volta passata la carovana del giro, fruiranno tutti i cittadini.

Un plauso va all’amministrazione comunale – continua Piparo – che ha immediatamente allertato gli uffici competenti, per il tramite dell’assessore ai lavori pubblici e urbanistica, ing. Gerlando Principato, e dell’assessore al turismo Francesco Picarella, al fine di accelerare il rilascio delle autorizzazioni richieste dalla Regione ed attuare le modifiche temporanee al piano del traffico cittadino, così da consentire una celere esecuzione dei lavori e garantire, al contempo, un regolare traffico veicolare nella zona.

Lo sport, dunque, da intendere non soltanto come mera manifestazione agonistica, ma anche, e soprattutto, vista la mancanza nelle casse comunali di risorse per effettuare lavori, opportunità per intercettare quei finanziamenti che possano servire ad elevare la qualità della vita della nostra amata città di Agrigento”.