I consiglieri comunali di Licata, Giuseppe Russotto e Tiziana Augusto, annunciano la loro uscita dalla Democrazia Cristiana per aderire al Gruppo Misto. Eletti rispettivamente primo e terza alle amministrative del 2023, i due ringraziano il presidente Totò Cuffaro e il capogruppo Carmelo Pace per il percorso di crescita politica condiviso. Pur separandosi dalla DC, i consiglieri confermano la loro volontà di continuare a lavorare per il bene della città di Licata.