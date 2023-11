Rubata la targa della Democrazia Cristiana posta fuori alla segreteria politica in via Gaetano De Pasquali a Licata. “Ho presentato denuncia alle autorità competenti – dichiara Carmelo Pullara, presidente nazionale della DC -. Soltanto dieci giorni fa avevamo aggiunto alla scritta il nostro simbolo. Si tratta di un evento sgradevole che, ci auguriamo, sia soltanto una bravata e non abbia nulla a che fare con il clima politico che nell’ultimo periodo registriamo sempre più esacerbato”.